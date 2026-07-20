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Presente negli studi di Sport Italia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato in entrata e in uscita dell'Inter. "Adesso le chiacchiere stanno a zero, penso che l'Inter andrà ad accelerare. Stones è un profilo autorevole che puoi prendere a zero, dipende da quanto vuoi spendere per il laterale, la chiave è quella. Se per l'esterno vuoi fare un grande investimento, puoi fare un parametro zero o provare a vedere qualcosa di veramente importante su Romero".

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"Poi c'è questo quiz di Frattesi che non so parla più, l'anno scorso ne parlavamo ogni 5 minuti. In questo momento è assolutamente fuori, lo dimostrano i fatti, ha giocato pochissimo, non è nella lista di Chivu, questi soldi in entrata li devi mettere in preventivo. Singo nel 2022 quando era al Torino era la prima scelta di Ausilio in caso di partenza di Dumfries. Con tutto il rispetto per le voci che sono arrivate dalla Turchia, l'offerta dell'Inter da 35 milioni a me non risulta. Secondo me lInter deve decidere dove spendere, ma mi aspetto che faccia 4 colpi: l'esterno, il centrocampista, i due difensori e che trovi una soluzione per Frattesi".