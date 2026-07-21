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Non solo il nome di Djed Spence per la fascia destra dell'Inter. Il club continua a cercare l'erede di Denzel Dumfries e Sky Sport indica altri due profili in particolare per la corsia.

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Qui le parole dell'agente di Bastoni sull'Al-Hilal

“L’Inter continua a cercare un esterno destro. Attraverso l’intelligenza artificiale, con alcuni parametri, abbiamo individuato tre profili oltre a Djed Spence: Raoul Bellanova (15 milioni), Yan Couto che però è in dirittura d’arrivo al Como e Timothy Weah (20 milioni). Sono due giocatori che l’Inter potrebbe cercare, tra 20 e 26 anni e tra 20 e 35 milioni di euro come parametri”. Due perché appunto il terzo sarebbe Couto che però è a un passo dal Como.

(Fonte: SS24)