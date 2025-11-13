Dopo una stagione pienamente positiva con l’Olympique Marsiglia (7 gol e 8 assist in Ligue 1), Luis Henrique non si sta ripetendo all'Inter

Redazione1908 13 novembre - 15:20

Dopo una stagione pienamente positiva con l’Olympique Marsiglia (7 gol e 8 assist in Ligue 1), Luis Henrique è arrivato all'Inter la scorsa estate. Preso addirittura prima dell'arrivo di Chivu, ha partecipato anche al Mondiale per Club.

Il brasiliano vedeva nell'Inter un’occasione d’oro per dare una svolta alla sua carriera. E il club nerazzurro è stato disposto a investire 23 milioni di euro per assicurarselo. Ma lontano da Marsiglia, le cose non sono andate come sperava.

Dopo essere stato subito impiegato al suo arrivo, durante il Mondiale per Club negli Stati Uniti (3 presenze per un totale di 154 minuti), Luis Henrique ha incontrato molte più difficoltà al momento della ripresa del campionato. In Serie A ha collezionato soltanto 211 minuti di gioco (condue partite da titolare) e appena 13 minuti in Champions League, senza riuscire a lasciare il segno. Cristian Chivu sembra sempre più perplesso, tanto da aver sperimentato Carlos Augusto a destra al posto dell'ex Marsiglia.

L'entourage cerca una sistemazione già per gennaio — Una valutazione, scrive oggi Footmercato, "che troverebbe riscontro anche all’interno del club, ormai intenzionato a liberarsi di quello che appare sempre più come un costoso flop estivo. L’entourage del giocatore sta già lavorando per trovargli una nuova destinazione, e di recente lo avrebbe proposto a diverse squadre di Ligue 1.

Secondo le informazioni di Footmercato, Luis Henrique è stato offerto all’AS Monaco, all’Olympique Marsiglia e all’Olympique Lione, ma nessuna delle tre società si è mostrata interessata. Il mercato invernale è ancora lontano, ma è probabile che qualche pretendente si faccia avanti. E a questo punto il futuro nerazzurro di Luis Henrique sembra molto ma molto incerto"