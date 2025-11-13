Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Giovane, attaccante del Verona che piace anche all'Inter: "Il Verona in questo momento non vuole sedersi al tavolo e al momento non vuole dare una valutazione, anche se fondamentalmente una di massima l'ha data e si avvicina molto ai 20 milioni: facciamo 16-17 più 3 di bonus, 15 più 4.
Mercato, Pedullà: "Dopo Verona-Inter Ausilio ha chiamato l'agente di Giovane e gli ha detto…"
Ma perché il Verona non intende valutare oggi una sua cessione? Perché deve salvarsi ed è convinto che possa avere una valutazione ancora più alta: 18-20 è una base che può aumentare.
Due giorni dopo Verona-Inter Ausilio ha contattato il suo agente chiedendogli disponibilità è dicendogli "noi per il futuro ci siamo": l'Inter i fari li ha accesi ed è un profilo che piace. L'Inter ha quattro attaccanti e quindi è normale che si possa pensare come situazione per giugno".
