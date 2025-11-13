In casa Inter la pianificazione del futuro è all'ordine del giorno e in queste settimane i discorsi sono principalmente rivolti alla porta

Marco Astori Redattore 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 14:01)

In casa Inter la pianificazione del futuro è all'ordine del giorno e in queste settimane i discorsi sono principalmente rivolti alla porta. Il piano di questa stagione era chiaro: Yann Sommer come primo ma tanto spazio per Josep Martinez in vista di un avvicendamento a fine stagione. "Lo scenario, però, è inevitabilmente cambiato nel momento in cui il Martinez è rimasto coinvolto nell’incidente che ha provocato la morte di uomo disabile di 81 anni - spiega il Corriere dello Sport -. Le indagini sono in corso, le indicazioni emerse finora non attribuirebbero colpe specifiche al portiere spagnolo, tuttavia esistono le conseguenze psicologiche per un fatto così grave.

Un conto insomma è il recupero del calciatore, e Martinez è già tornato in panchina, un altro quello dell’uomo. Tanto che sempre Chivu ha ammesso le sue difficoltà e la necessità di supporto e di sostegno. L’Inter, intesa come società, ma anche come squadra, da questo punto di vista non si è sottratta. E continuerà ad appoggiare e a stare vicino all’ex Genoa. D’altra parte, però, ci sono necessità tecniche che devono essere affrontate con la giusta tempistica.

Vero che la stagione è ancora lunga, ma una decisione sul portiere non può essere procrastinata eccessivamente. Cominciando da Sommer, è difficile immaginare un rinnovo del suo contratto: la sua carta d’identità, infatti, non mente. Per Martinez, invece, occorrerà attendere. Ma a questo punto non è da escludere che possa continuare a fare il secondo, ma di un nuovo portiere", conclude il quotidiano.