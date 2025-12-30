Non solo Valentin Carboni, per il quale il prestito al Genoa si è rivelato un fallimento: anche suo fratello Franco potrebbe tornare all'Inter a gennaio. L'esterno sinistro classe 2003 nel corso dell'estate è passato all'Empoli, in Serie B, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione dei toscani. Una condizione, al momento, difficile da ipotizzare (gli azzurri sono attualmente noni in classifica), e con l'argentino che, dopo un buon inizio, è lentamente finito indietro nelle gerarchie del tecnico Dionisi.