Non solo Valentin Carboni, per il quale il prestito al Genoa si è rivelato un fallimento: anche suo fratello Franco potrebbe tornare all'Inter a gennaio. L'esterno sinistro classe 2003 nel corso dell'estate è passato all'Empoli, in Serie B, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione dei toscani. Una condizione, al momento, difficile da ipotizzare (gli azzurri sono attualmente noni in classifica), e con l'argentino che, dopo un buon inizio, è lentamente finito indietro nelle gerarchie del tecnico Dionisi.
Inter, rientra dal prestito anche Franco Carboni? Spunta l’ipotesi Sampdoria
L'esterno sinistro classe 2003, fratello di Valentin, può lasciare l'Empoli già nel croso del mercato di gennaio
A questo punto Carboni potrebbe cambiare aria nel corso del mercato di gennaio: su di lui, secondo Il Secolo XIX, ci sarebbe la Sampdoria, club alla ricerca di elementi di qualità da inserire in rosa.
