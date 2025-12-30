"Joao Cancelo torna in Italia? Oggi vi dico che ancora non risultano contatti con Al Hilal o Mendes, dall’entourage non arrivano segnali forti dall’Italia. A livello regolamentare, il club deve incastrare delle pedine a livello di liste e quindi ci sono questi incastri. Potrebbe così esserci la necessità di privarsi di Cancelo già a gennaio. Solo ingaggio? Sì, ma è altissimo. È stato proposto a tanti club anche in Italia, è da monitorare a gennaio”, ha spiegato sul suo canale YouTube.