L'ex Inter e Juventus Joao Cancelo può lasciare l'Arabia Saudita già nel mercato invernale. Ecco le ultimissime sul futuro del portoghese da Fabrizio Romano.
L'ex Inter e Juventus Joao Cancelo può lasciare l'Arabia Saudita già nel mercato invernale: le info di Fabrizio Romano
"Joao Cancelo torna in Italia? Oggi vi dico che ancora non risultano contatti con Al Hilal o Mendes, dall’entourage non arrivano segnali forti dall’Italia. A livello regolamentare, il club deve incastrare delle pedine a livello di liste e quindi ci sono questi incastri. Potrebbe così esserci la necessità di privarsi di Cancelo già a gennaio. Solo ingaggio? Sì, ma è altissimo. È stato proposto a tanti club anche in Italia, è da monitorare a gennaio”, ha spiegato sul suo canale YouTube.
