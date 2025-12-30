FC Inter 1908
Romano boom: “Cancelo via a gennaio, si paga solo ingaggio. In Italia proposto a…”

L'ex Inter e Juventus Joao Cancelo può lasciare l'Arabia Saudita già nel mercato invernale: le info di Fabrizio Romano
L'ex Inter e Juventus Joao Cancelo può lasciare l'Arabia Saudita già nel mercato invernale. Ecco le ultimissime sul futuro del portoghese da Fabrizio Romano.

"Joao Cancelo torna in Italia? Oggi vi dico che ancora non risultano contatti con Al Hilal o Mendes, dall’entourage non arrivano segnali forti dall’Italia. A livello regolamentare, il club deve incastrare delle pedine a livello di liste e quindi ci sono questi incastri. Potrebbe così esserci la necessità di privarsi di Cancelo già a gennaio. Solo ingaggio? Sì, ma è altissimo. È stato proposto a tanti club anche in Italia, è da monitorare a gennaio”, ha spiegato sul suo canale YouTube.

