Ora ci si interroga sul futuro di Frattesi. Dopo i no in estate - tra cui quelli all’Atletico Madrid - l’Inter valuta il possibile addio.
Secondo la Rosea, “qualcuno busserà di nuovo da Ausilio e Marotta, i quali non chiuderanno a una sua cessione. La richiesta è di almeno 35 milioni”.
L’Inter non vuole cederlo in Italia e a dirette concorrenti, come il Napoli, ma l’ipotesi separazione potrebbe prendere corpo. Il centrocampista vuole giocare con maggiore continuità, soprattutto in vista dell’eventuale Mondiale 2026, e potrebbe decidere di accettare una nuova avventura e un’altra sfida.
© RIPRODUZIONE RISERVATA