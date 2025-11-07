Il centrocampista potrebbe lasciare il club nerazzurro: delude con l'Inter e rischia la Nazionale, l'idea di Marotta e Ausilio

Il futuro di Davide Frattesi è tutto da scrivere. Il centrocampista dell’Inter continua a non convincere con la maglia nerazzurra e l’ipotesi di un addio già a gennaio non sembra essere più remota.

“Frattesi non è un titolare. E quando gioca non incide”. Dopo la sfida con l’Union Saint Gilloise, anche contro il Kairat non ha sfruttato l’opportunità.