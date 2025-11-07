FC Inter 1908
Frattesi, addio a gennaio? “Qualcuno busserà di nuovo”, la posizione dell’Inter

Il centrocampista potrebbe lasciare il club nerazzurro: delude con l'Inter e rischia la Nazionale, l'idea di Marotta e Ausilio
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il futuro di Davide Frattesi è tutto da scrivere. Il centrocampista dell’Inter continua a non convincere con la maglia nerazzurra e l’ipotesi di un addio già a gennaio non sembra essere più remota.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, nonostante il cambio in panchina il ruolo del numero 16 resta di secondo piano.

Frattesi non è un titolare. E quando gioca non incide”. Dopo la sfida con l’Union Saint Gilloise, anche contro il Kairat non ha sfruttato l’opportunità.

Ora ci si interroga sul futuro di Frattesi. Dopo i no in estate - tra cui quelli all’Atletico Madrid - l’Inter valuta il possibile addio.

Secondo la Rosea, “qualcuno busserà di nuovo da Ausilio e Marotta, i quali non chiuderanno a una sua cessione. La richiesta è di almeno 35 milioni”.

L’Inter non vuole cederlo in Italia e a dirette concorrenti, come il Napoli, ma l’ipotesi separazione potrebbe prendere corpo. Il centrocampista vuole giocare con maggiore continuità, soprattutto in vista dell’eventuale Mondiale 2026, e potrebbe decidere di accettare una nuova avventura e un’altra sfida.

