Davide Frattesi lascerà l'Inter durante il mercato di gennaio? Continuano a chiederselo i tifosi dell'Inter, in attesa anche di capire se arriveranno altri segnali dalla Turchia. L'interesse del Galatasaray è ormai noto, ma non ci sono stati passi avanti fino a questo momento.
SM – Si sblocca Frattesi al Galatasaray? Possibile offerta a stretto giro
L'aggiornamento a proposito del centrocampista nerazzurro che potrebbe lasciare presto Milano
Possibile che arrivino a stretto giro, secondo quanto riportato da Orazio Accomando per Sport Mediaset. Da capire ovviamente se basterà una prima offerta formale per chiudere già l'affare. L'Inter auspica che si trovi accordo sulla base di un prestito con obbligo condizionato in base al numero di presenze. Il calciatore ha già dato un'apertura di massima.
