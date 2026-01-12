In collegamento a Sky Sport, l'esperto di mercato Luca Marchetti ha fatto così il punto sul mercato dell'Inter: “Chi potrebbe arrivare come opportunità per l’Inter sulla fascia destra? Il nome c’era, era Cancelo. Ma non si è concretizzato perché ha preferito il Barcellona. Il club nerazzurro resta alla finestra ma non c’è un obiettivo chiaro al momento, non c’è un nome ecco. Il club valuta eventuali opportunità.
Sky – Mercato Inter, ecco il piano per Mlacic. Colpo a destra? Potrebbe arrivare…
Per il futuro il nome è invece quello di Branimir Mlacic: c’è stata una prima offerta da circa 5 milioni, il club nerazzurro vuole mettere subito le mani sul giocatore ma lasciarlo all’Hajduk Spalato fino a fine stagione”. Questo dunque il piano, il club si sta muovendo ora per averlo a Milano da giugno.
