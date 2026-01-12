In collegamento a Sky Sport, l'esperto di mercato Luca Marchetti ha fatto così il punto sul mercato dell'Inter: “Chi potrebbe arrivare come opportunità per l’Inter sulla fascia destra? Il nome c’era, era Cancelo. Ma non si è concretizzato perché ha preferito il Barcellona. Il club nerazzurro resta alla finestra ma non c’è un obiettivo chiaro al momento, non c’è un nome ecco. Il club valuta eventuali opportunità.