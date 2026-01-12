Ciccio Graziani ha voluto mandare un messaggio alla dirigenza dell'Inter per quanto riguarda il mercato: "I nomi che circolano sono sempre nomi di stranieri. Mi rivolgo a Beppe Marotta e a Piero Ausilio. Ma prendete Federico Chiesa, è un occasione straordinaria che vi si può presentare. Un giocatore che potrebbe cambiare gli equilibri giocando da esterno. Io parlo a Marotta e ad Ausilio. Prendete Federico Chiesa, questo è il consiglio che do io a questi grandi manager".