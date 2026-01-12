FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Graziani: “Mi rivolgo a Marotta e ad Ausilio: c’è un’occasione straordinaria, prendete…”

calciomercato

Graziani: “Mi rivolgo a Marotta e ad Ausilio: c’è un’occasione straordinaria, prendete…”

Graziani: “Mi rivolgo a Marotta e ad Ausilio: c’è un’occasione straordinaria, prendete…” - immagine 1
Il consiglio di mercato
Redazione1908

Ciccio Graziani ha voluto mandare un messaggio alla dirigenza dell'Inter per quanto riguarda il mercato: "I nomi che circolano sono sempre nomi di stranieri. Mi rivolgo a Beppe Marotta e a Piero Ausilio. Ma prendete Federico Chiesa, è un occasione straordinaria che vi si può presentare. Un giocatore che potrebbe cambiare gli equilibri giocando da esterno. Io parlo a Marotta e ad Ausilio. Prendete Federico Chiesa, questo è il consiglio che do io a questi grandi manager".

(DS)

Leggi anche
Inter, arriverà un rinforzo a destra? La linea del club e l’indizio di Chivu. La...
Luis Henrique non basta, l’Inter prende un esterno: Ausilio ha 2 jolly. Tra le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA