Il tg sportivo di Italia 1 ha parlato del mercato in uscita dell'Inter e dell'arrivo del club turco in Italia

Davide Frattesi piace al Galatasaray ma non solo. Del giocatore nerazzurro, che ieri ha giocato nel secondo tempo della gara contro il Lecce mettendosi in evidenza per voglia di fare come lo stesso Chivu ha sottolineato, hanno parlato a SportMediaset. L'interesse più concreto nei confronti del calciatore italiano è quello del Bournemouth, in Premier League. C'è anche il Nottingham in corsa.