Davide Frattesi piace al Galatasaray ma non solo. Del giocatore nerazzurro, che ieri ha giocato nel secondo tempo della gara contro il Lecce mettendosi in evidenza per voglia di fare come lo stesso Chivu ha sottolineato, hanno parlato a SportMediaset. L'interesse più concreto nei confronti del calciatore italiano è quello del Bournemouth, in Premier League. C'è anche il Nottingham in corsa.
Il tg sportivo di Italia 1 ha parlato del mercato in uscita dell'Inter e dell'arrivo del club turco in Italia
Più staccato invece il club turco che è interessato anche a Calhonogluma su Hakan è arrivato il no secco dell'Inter che anzi vuole proporre il rinnovo di contratto al suo giocatore. L'Inter aveva sondato il terreno per il ritorno dal PSV di Perisic, ma non ci sono le condizioni per riportare l'esterno croato a Milano.
"La sensazione è che se non dovessero arrivare ulteriori occasioni il club nerazzurro resterà così sperando in un rapido rientro di Dumfries", hanno concluso dal tg sportivo di Italia 1 sul mercato del club interista.
