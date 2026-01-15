A dispetto delle notizie che arrivano dalla Turchia, l'Inter non ha nessuna intenzione di privarsi di uno dei suoi giocatori chiave, Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i nerazzurri non vogliono privarsi del proprio centrocampista, e in questo senso non hanno intenzione di aprire un dialogo con il Galatasaray per la sua cessione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, idee chiare sul futuro di Calhanoglu: nessun incontro col Galatasaray, la situazione
calciomercato
Sky – Inter, idee chiare sul futuro di Calhanoglu: nessun incontro col Galatasaray, la situazione
A dispetto delle notizie che arrivano dalla Turchia, l'Inter non ha nessuna intenzione di privarsi del centrocampista turco
"La dirigenza del club turco si trova al momento a Milano per portare avanti delle trattative di mercato, ma nonostante quanto emerso dai media turchi non è in programma alcun incontro con l’Inter per parlare di Calhanoglu".
(Gianlucadimarzio.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA