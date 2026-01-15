FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, idee chiare sul futuro di Calhanoglu: nessun incontro col Galatasaray, la situazione

calciomercato

Sky – Inter, idee chiare sul futuro di Calhanoglu: nessun incontro col Galatasaray, la situazione

Sky – Inter, idee chiare sul futuro di Calhanoglu: nessun incontro col Galatasaray, la situazione - immagine 1
A dispetto delle notizie che arrivano dalla Turchia, l'Inter non ha nessuna intenzione di privarsi del centrocampista turco
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Sky – Inter, idee chiare sul futuro di Calhanoglu: nessun incontro col Galatasaray, la situazione- immagine 2
Getty Images

A dispetto delle notizie che arrivano dalla Turchia, l'Inter non ha nessuna intenzione di privarsi di uno dei suoi giocatori chiave, Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i nerazzurri non vogliono privarsi del proprio centrocampista, e in questo senso non hanno intenzione di aprire un dialogo con il Galatasaray per la sua cessione.

Inter Calhanoglu
Getty Images

"La dirigenza del club turco si trova al momento a Milano per portare avanti delle trattative di mercato, ma nonostante quanto emerso dai media turchi non è in programma alcun incontro con l’Inter per parlare di Calhanoglu".

(Gianlucadimarzio.com)

Leggi anche
In Olanda – Perisic, Psv disposto a lasciarlo partire ma a una condizione: la posizione...
In Croazia – Inter, offerta ufficiale per Jakirovic: arriva subito, cifre e progetto precisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA