A dispetto delle notizie che arrivano dalla Turchia, l'Inter non ha nessuna intenzione di privarsi di uno dei suoi giocatori chiave, Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i nerazzurri non vogliono privarsi del proprio centrocampista, e in questo senso non hanno intenzione di aprire un dialogo con il Galatasaray per la sua cessione.