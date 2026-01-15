FC Inter 1908
calciomercato

Moretto: “Frattesi per Nico Gonzalez per ora non decolla. Idea di scambio con la Juve ma…”

Moretto: “Frattesi per Nico Gonzalez per ora non decolla. Idea di scambio con la Juve ma…” - immagine 1
"Negli ultimi giorni l'Inter sta lavorando ad una possibile soluzione in uscita per Frattesi", spiega Matteo Moretto
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha riportato aggiornamenti su Davide Frattesi che ieri è tornato in campo contro il Lecce:

"Su Frattesi partiamo da un presupposto: contro il Lecce è stata una partita positiva, è entrato con la giusta testa, ha dimostrato di star bene e di essere in forma. Con l'infortunio di Calhanoglu, l'Inter sta riflettendo sulla strategia da utilizzare per Frattesi. Frattesi sano, integro, carico, può essere una pedina importante per l'Inter da qui fino a fine stagione. Negli ultimi giorni l'Inter sta lavorando ad una possibile soluzione in uscita e anche chi gestisce Frattesi sta lavorando per un'uscita dall'Inter.

Moretto: “Frattesi per Nico Gonzalez per ora non decolla. Idea di scambio con la Juve ma…”- immagine 2
Getty Images

Ci sono stati dei ragionamenti con la Juventus anche negli ultimi giorni, scenari di possibili scambi ma il tema non è decollato, è fermo. La Juve è restia a fare un investimento importante e sta cercando formule fantasiose ma, ad oggi, non sono state trovate e non hanno soddisfatto le parti in causa. Con la Juve la situazione ad oggi è ferma e i bianconeri hanno altre priorità.

Moretto: “Frattesi per Nico Gonzalez per ora non decolla. Idea di scambio con la Juve ma…”- immagine 3
Getty Images

Negli ultimi giorni ci sono stati dialoghi tra Inter e Atletico Madrid per un possibile scambio, un'idea di mercato Frattesi-Nico Gonzalez: le parti ne hanno discusso, Nico non è in uscita dall'Atletico ma non disdegnerebbe l'idea di tornare in Italia, anche se si è ambientato bene e il Cholo è contento di lui. L'Atletico sta cercando un centrocampista dopo l'uscita di Gallagher ma questo scenario di mercato non ha preso piede ad oggi. E lo stesso vale anche per il Nottingham, si è abbozzata un'idea di scambio, un'operazione allargata con Ndoye ma i dialoghi non sono proseguiti.

Ci sono club interessati a Frattesi, si parla di Bournemouth e Nottingham ma anche altri. Ad oggi la situazione è in stand-by, l'infortunio di Calhanoglu e le direttive che vorrà prendere l'Inter saranno fondamentali per capire il futuro di Frattesi"

