"Negli ultimi giorni l'Inter sta lavorando ad una possibile soluzione in uscita per Frattesi", spiega Matteo Moretto

Matteo Pifferi Redattore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 14:00)

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha riportato aggiornamenti su Davide Frattesi che ieri è tornato in campo contro il Lecce:

"Su Frattesi partiamo da un presupposto: contro il Lecce è stata una partita positiva, è entrato con la giusta testa, ha dimostrato di star bene e di essere in forma. Con l'infortunio di Calhanoglu, l'Inter sta riflettendo sulla strategia da utilizzare per Frattesi. Frattesi sano, integro, carico, può essere una pedina importante per l'Inter da qui fino a fine stagione. Negli ultimi giorni l'Inter sta lavorando ad una possibile soluzione in uscita e anche chi gestisce Frattesi sta lavorando per un'uscita dall'Inter.

Ci sono stati dei ragionamenti con la Juventus anche negli ultimi giorni, scenari di possibili scambi ma il tema non è decollato, è fermo. La Juve è restia a fare un investimento importante e sta cercando formule fantasiose ma, ad oggi, non sono state trovate e non hanno soddisfatto le parti in causa. Con la Juve la situazione ad oggi è ferma e i bianconeri hanno altre priorità.

Negli ultimi giorni ci sono stati dialoghi tra Inter e Atletico Madrid per un possibile scambio, un'idea di mercato Frattesi-Nico Gonzalez: le parti ne hanno discusso, Nico non è in uscita dall'Atletico ma non disdegnerebbe l'idea di tornare in Italia, anche se si è ambientato bene e il Cholo è contento di lui. L'Atletico sta cercando un centrocampista dopo l'uscita di Gallagher ma questo scenario di mercato non ha preso piede ad oggi. E lo stesso vale anche per il Nottingham, si è abbozzata un'idea di scambio, un'operazione allargata con Ndoye ma i dialoghi non sono proseguiti.

Ci sono club interessati a Frattesi, si parla di Bournemouth e Nottingham ma anche altri. Ad oggi la situazione è in stand-by, l'infortunio di Calhanoglu e le direttive che vorrà prendere l'Inter saranno fondamentali per capire il futuro di Frattesi"