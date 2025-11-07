Il centrocampista ha giocato in sette gare di campionato, una da titolare. È partito dal primo minuto contro Union e Kairat ma non è riuscito ad incidere

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 10:02)

Ha inciso sui risultati dell'Inter anche quando aveva avuto meno chance. Davide Frattesi è entrato in campo tutte le volte nelle ultime sette giornate di campionato pur avendo giocato solo una volta da titolare. In Champions ha giocato dall'inizio sia contro l'Union che contro il Kairat: Chivu gli sta dando le sue chance.

"Vorrebbe comunque avere più spazio, ma non si può dire che Frattesi non sia coinvolto nella nuova Inter. Il vero problema è che fatica a incidere, a esprimere quelle che sono le sue qualità. L’altra sera, contro i kazaki, è sembrato addirittura fuori dal gioco, sprecando malamente un paio di chance. Tanto più che Chivu l’ha tolto dopo poco più di un’ora", si legge sul Corriere dello Sport a proposito del centrocampista.

Il giocatore, spiega il giornale, avrebbe lasciato l'Inter se fosse rimasto Inzaghi ma con Chivu aveva aspettative diverso sul suo impiego. "Il cambio in panchina, invece, l’ha convinto a restare. Anche perché Chivu immaginava di potergli ritagliare un ruolo diverso, ovvero una posizione più avanzate nel progetto 3-4-2-1 che poi è stato accantonato non avendo gli uomini giusti in mezzo al campo. Tuttavia, in un’Inter che punta maggiormente alla verticalità, la predisposizione agli inserimenti del centrocampista romano, sulla carta, dovrebbe essere utile e funzionale. Ma ancora non è stato così", si legge sul giornale sportivo.

Alla terza stagione in nerazzurro il suo ruolo è rimasto lo stesso ma Frattesi ha delle ambizioni che sono cresciute e reclama spazio. Se alla fine dello scorso mercato si era parlato di un possibile rinnovo, "ora è calato il silenzio". Non sarebbe quindi così strano se a gennaio si tornasse a parlare di un suo addio e di fronte ad una proposta adeguata l'Inter non "alzerebbe barricate".

(Fonte: Corriere dello Sport)