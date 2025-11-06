L'Inter si guarda attorno, nell'ottica di un rinnovamento in seno alla rosa di Cristian Chivu che possa permettere ai nerazzurri di restare competitivi nel tempo. Si guarda soprattutto al ruolo di portiere, dove Sommer sembra ormai a fine ciclo. A tal proposito, secondo TMW, uno dei profili preferiti per prenderne il posto è Elia Caprile del Cagliari:
Inter, un nome può essere il colpo dell’estate: “Stipendio abbordabile, piace molto a Marotta”
"Elia Caprile può essere il dopo Yann Sommer all'Inter? Sarà una questione di opportunità, perché il portiere piace molto a Piero Ausilio e a Giuseppe Marotta, con alcuni scout che hanno seguito le gesta fra i pali del Cagliari. Un profilo interessante poiché italiano e con uno stipendio decisamente abbordabile, nell'ottica di avere una presenza sempre più italiana e dei costi di gestione adeguati (...).
"(...)Il problema è però nella valutazione che ne fa il Cagliari, che lo ha riscattato solamente la scorsa estate dal Napoli. 8,5 milioni di euro. Questo perché Caprile ha avuto un ottimo rendimento e, soprattutto, ci sono diverse società interessate: gli isolani lo valutano 35 milioni di euro".
