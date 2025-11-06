"Elia Caprile può essere il dopo Yann Sommer all'Inter? Sarà una questione di opportunità, perché il portiere piace molto a Piero Ausilio e a Giuseppe Marotta, con alcuni scout che hanno seguito le gesta fra i pali del Cagliari. Un profilo interessante poiché italiano e con uno stipendio decisamente abbordabile, nell'ottica di avere una presenza sempre più italiana e dei costi di gestione adeguati (...).

"(...)Il problema è però nella valutazione che ne fa il Cagliari, che lo ha riscattato solamente la scorsa estate dal Napoli. 8,5 milioni di euro. Questo perché Caprile ha avuto un ottimo rendimento e, soprattutto, ci sono diverse società interessate: gli isolani lo valutano 35 milioni di euro".