Marco Macca Redattore 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 22:32)

La terza esclusione di fila contro il Kairat, oltre a una carta d'identità che va per i 38 e un contratto in scadenza a giugno hanno acceso i riflettori sulla situazione e sul futuro di Francesco Acerbi. Se con Inzaghi il difensore era al centro dell'Inter, con Chivu le condizioni sembrano decisamente cambiate. Anche perché Bisseck sta ben figurando da centrale della difesa a tre, uno scenario che piace anche a Chivu per il futuro. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Francesco Acerbi ha intravisto il capolinea una fredda serata di novembre. L’esclusione contro il Kairat, unita a quella contro il Verona con Bisseck centrale, ha fatto unire i puntini ai tifosi nerazzurri: il difensore nerazzurro non è più centrale nei piani di Chivu. Per Acerbi si tratta della terza esclusione di fila dai titolari. L’allenatore nerazzurro l’ha lasciato in panchina contro Fiorentina, Verona e Kairat, dove gli ha preferito prima Bisseck e poi De Vrij. Dopo la sconfitta col Napoli, è finito in panchina".

"La caccia al difensore è già partita, ma lo scenario Bisseck è da tenere sott'occhio. Il tedesco piace a Chivu come centrale. Akanji, invece, è già insostituibile come braccetto destro. In Serie A ha giocato otto partite su otto senza mai essere sostituito. In Champions è stato risparmiato di più. La variante Bisseck resta la più importante per capire cosa ne sarà di Acerbi. Con lui centrale, gli spazi di Acerbi si riducono".

(Fonte: gazzetta.it)