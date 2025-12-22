Il futuro di Frattesi sembra segnato e lontano dall'Inter. C'è da capire se la separazione sarà già a gennaio o rimandata in estate

Andrea Della Sala Redattore 22 dicembre 2025 (modifica il 22 dicembre 2025 | 15:02)

Il futuro di Davide Frattesi sembra segnato e lontano dall'Inter. C'è da capire se la separazione sarà già a gennaio o rimandata in estate. Questo dipenderà dalle offerte che arriveranno e se soddisferanno le richieste dell'Inter.

"Più che sulle modalità, ormai, per quanto riguarda l'addio di Frattesi, l'Inter si interroga soltanto sulle tempistiche. Perché il centrocampista sta vivendo il peggior periodo da quando da Reggio Emilia si è trasferito a Milano, e su questo non ci piove. Una mezza stagione negativa ma soprattutto strana, perché Frattesi veniva dall'onda lunga della scorsa annata in cui era stato spesso decisivo in partite passate alla storia (chiedere a Bayern Monaco e Barcellona). Chivu l'ha stimolato e coccolato, Davide sul campo non ha più risposto. L'ultimo graffio è stato proprio quello decisivo contro i blaugrana in semifinale di Champions. Da lì in avanti, il nulla. Se non un paio di assist nella partita più in discesa della stagione (il 5-1 di Coppa Italia contro il Venezia). È vero che l'ex Sassuolo è stato spesso frenato anche da vari problemini fisici, ma la resa non è stata all'altezza. E adesso è a un passo da un addio che piano piano prende una forma sempre più precisa", scrive Gazzetta.it.

DUE CONDIZIONI — "L'idea è comune, sia da parte della società nerazzurra che dal calciatore stesso: la storia ha raggiunto il capolinea. L'anno scorso era stata l'Inter a muovere più di qualche rimostranza quando in serie si erano informate Roma, Napoli, Juve. Cessione sì, ma non a dirette concorrenti. Quindi prezzo "di favore" per i giallorossi - che però non riuscirono a superare i paletti del FFP -, ed elevatissimo per le altre: 40 milioni o niente. Oggi, inevitabilmente la valutazione non può che essersi quantomeno abbassata. Pochi mesi fa Frattesi decideva una semifinale di Champions, oggi non incide neppure contro Kairat Almaty o Union Saint-Gilloise. Quindi, due considerazioni. La prima: per l'addio di Frattesi "basteranno" una trentina di milioni (al Sassuolo l'Inter lo pagò circa 35 ma nel frattempo ha ammortizzato l'investimento); seconda: l'operazione si farà solo a titolo definitivo. Nessun prestito secco per rilanciarlo, nessun diritto di riscatto. Al massimo un obbligo, ma idealmente la cessione dovrebbe avvenire subito a titolo definitivo".

TEMPISTICHE "Quando? L'ideale, per tutte le parti in causa, sarebbe già a gennaio. L'Inter si libererebbe di uno scontento monetizzando, Frattesi ritroverebbe la gioia di giocare, l'eventuale pretendente accoglierebbe il centrocampista a braccia aperte. Tempi e bilanci, però, stringono un po' per tutti: il Napoli ha chiuso in negativo dopo due anni di utili, la Roma deve far fronte ai soliti problemi finanziari, la Juve nelle ultime sessioni di mercato ha speso cifre folli. Resterebbe il ricco Newcastle, ma l'ideale per arrivare al top all'eventuale Mondiale dell'estate prossima, per Frattesi, sarebbe ritrovare minutaggio e incisività in Serie A evitando un periodo di adattamento ad un mondo diverso come la Premier League. Ecco perché, realisticamente parlando, l'addio sembrerebbe più probabile a giugno rispetto che a gennaio. Difficilmente da qui ai prossimi 30 giorni una delle tante squadre interessate spedirà una Pec con una proposta da 30 milioni. A meno che non si parli del valore di una pedina di scambio. E qui tornerebbe prepotentemente avanti la Juve, solo se decidesse di far ricongiungere a Milano i fratelli Thuram...