Secondo il Corriere della Sera, il club nerazzurro sta sondando diversi nomi per la porta e avrebbe anche un sogno clamoroso in quel ruolo

Marco Astori Redattore 22 dicembre 2025 (modifica il 22 dicembre 2025 | 09:46)

C'è anche la questione portiere da risolvere in casa Inter sul mercato: Yann Sommer lascerà molto probabilmente Milano a fine stagione e Josep Martinez non ha ancora assunto lo status di titolare indiscusso. E, secondo il Corriere della Sera, il club nerazzurro sta sondando diversi nomi per la porta e avrebbe anche un sogno clamoroso in quel ruolo.

Si legge: "Se Martinez non darà continuità alla sua prestazione di Riad già nelle prossime partite allora l’orientamento sarà più chiaro, perché è difficile pensare di poter puntare su un portiere (pagato 15 milioni al Genoa l’anno scorso) senza vederlo all’opera almeno per una decina di partite di fila. Il sorpasso è possibile ma non è scontato, perché con Sommer la costruzione del gioco dell’Inter è migliore, più precisa e fluida.

Lo spagnolo, voluto da Inzaghi per la sua abilità con i piedi, invece forza spesso i passaggi. Ma anche questo aspetto può essere perfezionato solo giocando con continuità. Se non sarà così, Martinez può anche restare come riserva di livello. Ma il titolare andrà cercato altrove: oltre al vecchio pallino Vicario del Tottenham e il sogno Svilar della Roma, ci sono l’emergente Caprile e l’outsider Atubolu".