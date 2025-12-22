FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, per il Corsera oltre a Caprile e Vicario l’Inter in porta ha un sogno clamoroso

calciomercato

Mercato, per il Corsera oltre a Caprile e Vicario l’Inter in porta ha un sogno clamoroso

Mercato, per il Corsera oltre a Caprile e Vicario l’Inter in porta ha un sogno clamoroso - immagine 1
Secondo il Corriere della Sera, il club nerazzurro sta sondando diversi nomi per la porta e avrebbe anche un sogno clamoroso in quel ruolo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

C'è anche la questione portiere da risolvere in casa Inter sul mercato: Yann Sommer lascerà molto probabilmente Milano a fine stagione e Josep Martinez non ha ancora assunto lo status di titolare indiscusso. E, secondo il Corriere della Sera, il club nerazzurro sta sondando diversi nomi per la porta e avrebbe anche un sogno clamoroso in quel ruolo.

Mercato, per il Corsera oltre a Caprile e Vicario l’Inter in porta ha un sogno clamoroso- immagine 2
Getty Images

Si legge: "Se Martinez non darà continuità alla sua prestazione di Riad già nelle prossime partite allora l’orientamento sarà più chiaro, perché è difficile pensare di poter puntare su un portiere (pagato 15 milioni al Genoa l’anno scorso) senza vederlo all’opera almeno per una decina di partite di fila. Il sorpasso è possibile ma non è scontato, perché con Sommer la costruzione del gioco dell’Inter è migliore, più precisa e fluida.

Mercato, per il Corsera oltre a Caprile e Vicario l’Inter in porta ha un sogno clamoroso- immagine 3
Getty

Lo spagnolo, voluto da Inzaghi per la sua abilità con i piedi, invece forza spesso i passaggi. Ma anche questo aspetto può essere perfezionato solo giocando con continuità. Se non sarà così, Martinez può anche restare come riserva di livello. Ma il titolare andrà cercato altrove: oltre al vecchio pallino Vicario del Tottenham e il sogno Svilar della Roma, ci sono l’emergente Caprile e l’outsider Atubolu".

Leggi anche
Mercato Inter, tra Palestra e Belghali c’è un altro nome in Serie A che può essere occasione
Difesa, l’Inter corre ai ripari: Muharemovic può arrivare già a gennaio! E De Vrij…

© RIPRODUZIONE RISERVATA