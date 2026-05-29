"Alla finestra c’è l’Atalanta: Maurizio Sarri lo voleva alla Lazio, Cristiano Giuntoli dovrà rifare una squadra che si adatti al 4-3-3 del toscano. Ci sono un paio di controindicazioni: l’assenza della Champions League e uno stipendio ai limiti del tetto salariale della Dea. Di contro, non è un mistero che all’Inter piaccia (e molto) Marco Palestra. Anche l’Atalanta apprezza vari giovani interisti, su tutti Matteo Cocchi, di cui pure difficilmente i nerazzurri si priverebbero in via definitiva.