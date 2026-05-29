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Frattesi contropartita per Palestra? All’Atalanta piace anche un altro interista
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Davide Frattesi dovrà trovare una sistemazione. Ha ancora due anni di contratto con l'Inter, ma la sua avventura sembra ormai al capolinea. Quali potrebbero essere allora le alternative? Prova a elencarle TuttoSport di oggi:
"Alla finestra c’è l’Atalanta: Maurizio Sarri lo voleva alla Lazio, Cristiano Giuntoli dovrà rifare una squadra che si adatti al 4-3-3 del toscano. Ci sono un paio di controindicazioni: l’assenza della Champions League e uno stipendio ai limiti del tetto salariale della Dea. Di contro, non è un mistero che all’Inter piaccia (e molto) Marco Palestra. Anche l’Atalanta apprezza vari giovani interisti, su tutti Matteo Cocchi, di cui pure difficilmente i nerazzurri si priverebbero in via definitiva.
La seconda strada porta a Roma, dove Frattesi tornerebbe di corsa. Gian Piero Gasperini lo stima, la Champions c’è e lo stipendio è un ostacolo minore. Con la Roma, l’Inter discute già per Manu Koné: pur formalmente slegate - i giallorossi devono cedere il francese entro il 30 giugno, per Frattesi c’è meno fretta -, le due operazioni avrebbero un evidente legame.
Senza escludere altre big italiane, che magari ora si muovono sotto traccia, il terzo scenario porta in Inghilterra. Negli anni ci sono stati vari abboccamenti con club di Premier, mai concretizzatisi: potrebbe essere la volta buona. Da oltremanica l’Inter vuole portare in Italia Curtis Jones: dopo il contatto di Montecarlo, le trattative continuano. Balla la percentuale da riconoscere ai Reds in caso di futura rivendita, ma l’accordo si può chiudere sui 25 milioni. Proprio la cifra che Marotta & co puntano a incassare da Frattesi".
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