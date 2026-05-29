In attesa dell'elezione del presidente e dell'ufficialità del nuovo tecnico, il giornalista Juanma Castano ha parlato a Cope del difensore dell'Inter

Non solo il Barcellona, che sembra essersi defilato negli ultimi giorni, sulle tracce di Alessandro Bastoni c'è anche il Real Madrid di Mourinho. In attesa dell'elezione del presidente e dell'ufficialità del nuovo tecnico, il giornalista Juanma Castano ha parlato a Cope del difensore dell'Inter:

"Florentino Pérez, che non ha detto una parola sugli aspetti sportivi, e non so se lo farà nelle prossime settimane, ha in mente nomi importanti. Non so se ne parlerà in campagna elettorale oppure no, ma a Florentino Pérez piacciono per il Real Madrid João Neves, centrocampista del Paris Saint-Germain, Bastoni, difensore centrale dell'Inter Milan, e il ritorno di Víctor Muñoz, il giocatore dell'Osasuna per il quale il club madrileno dispone di una clausola di riacquisto relativamente facile da esercitare. Si tratta di un mercato importante, un mercato in movimento che, prima del Mondiale, sta animando gli uffici dirigenziali dei grandi club."