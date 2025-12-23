Quello che era solo un semplice apprezzamento si sta rapidamente trasformando in un interesse molto concreto, pronto a diventare trattativa a gennaio. Davide Frattesi e la Juventus si stanno avvicinando sempre di più in quello che promette di essere il tormentone del mercato dell'Inter nella finestra invernale. Scrive Tuttosport:
Frattesi e la Juve continuano a stuzzicarsi e corteggiarsi: Spalletti lo vuole fortemente
"La Signora e Davide Frattesi continuano, infatti, a stuzzicarsi a vicenda tra ammiccamenti e sguardi languidi. Della serie: tu hai bisogno di me e io di te. Insieme per tornare grandi, verrebbe da dire. La Juve in effetti a centrocampo necessità di un box to box col vizio del gol. Un assaltatore, per dirla alla Luciano Spalletti".
"Il tecnico di Certaldo - non è un mistero - apprezza parecchio le doti del centrocampista romano, che era un punto fermo della sua Italia. Un feeling ricambiato dal numero 16 interista".
(Fonte: Tuttosport)
