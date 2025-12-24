Davide Frattesi può lasciare l’Inter già nel mercato invernale. Il centrocampista ha trovato meno spazio di quanto si aspettava con Cristian Chivu ed è in cima alla lista della Juventus. Ecco le ultimissime di Sky Sport sul suo futuro.
Davide Frattesi può lasciare l’Inter già nel mercato invernale: due strade e spunta una nuova contropartita con la Juventus
“Per Frattesi alla Juve c’è l’Inter da convincere. Il club nerazzurro era disposto ad ascoltare un possibile discorso con l’inserimento di Thuram, ma la Juve non vuole cedere il francese.
Il club bianconero sta provando a capire se può arrivare in prestito, magari con diritto di riscatto e il cartellino pagato su più anni. O se magari inserire un’altra contropartita nell’operazione con l’Inter”, si legge. Queste due dunque le strade per Frattesi in bianconero.
