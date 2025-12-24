Brooke Norton-Cuffy è uno dei profili accostati all'Inter per la fascia destra, vista la lunga assenza di Dumfries. Come riportato da La Stampa, però, anche la Juventus potrebbe provarci per l'esterno del Genoa:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Juve, doppio duello di mercato con l’Inter? I dettagli. “E intanto Frattesi sta…”
calciomercato
Juve, doppio duello di mercato con l’Inter? I dettagli. “E intanto Frattesi sta…”
La Juventus segue due dei profili accostati all'Inter nelle ultime settimane: a confermarlo è l'edizione odierna de La Stampa
"Sulla fascia sono continui i contatti con gli agenti di Palestra, obiettivo anche dell’Inter, ma l’Atalanta spara alto. Ecco perché l’arrivo di Ottolini potrebbe rilanciare il profilo low-cost di Norton-Cuffy del Genoa.
A partire sarà Joao Mario dopo mezza stagione, ma la duttilità di McKennie sposta la priorità, che in ogni caso resta il centrocampista", si legge sul quotidiano.
Tra i nomi cerchiati dai bianconeri c'è ovviamente quello di Frattesi: "Il tutto sempre in attesa di capire come andrà a finire il tormentone Frattesi, in uscita dall’Inter e da tempo in attesa di una mossa concreta della Juve, che pure ora cerca un centrocampista con diverse caratteristiche".
© RIPRODUZIONE RISERVATA