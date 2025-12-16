Davide Frattesi può dire addio all'Inter già nel mercato invernale! Roma e Napoli pronte, occhio allo scambio con Thuram

Alessandro Cosattini Redattore 16 dicembre 2025 (modifica il 16 dicembre 2025 | 22:39)

Davide Frattesi era pronto a dire addio all’Inter già con la permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Poi c’è stato il dietrofront dopo l’addio dell’allenatore, ma già a gennaio la situazione può cambiare nuovamente secondo La Gazzetta dello Sport.

Frattesi-Inter, addio pronto — “Chivu ha provato a rasserenarlo, a coccolarlo, è andato a trovarlo in clinica dopo l'operazione per ernia inguinale e gli aveva persino spiegato lo scenario tattico che prevedeva per lui. Perché in assenza di un colpo "alla Lookman", per caratteristiche Davide rappresentava il profilo più vicino al nigeriano, l'unico nella rosa nerazzurra che avrebbe potuto giocare sulla trequarti nell'originario disegno del tecnico romeno che voleva apportare piccole modifiche al 3-5-2 "inzaghiano" inserendo un profilo più offensivo, con un trequartista a supporto della ThuLa in una sorta di 3-4-1-2 e un centrocampista di rottura (Manu Koné) in aggiunta nel mezzo. A posteriori, non è un delitto affermare che la missione sia completamente fallita. E adesso il futuro apre scenari ben diversi, con una sola costante: l'addio all'Inter.

Thuram-Frattesi possibile se... — Le cause del flop "frattesiano" sono tante: problemini fisici continui che ne hanno rallentato il ritorno, folta concorrenza al centro del campo, nuovi arrivi (Diouf ma soprattutto Sucic), giocatori rigenerati (Zielinski). Eppure, quello di Davide Frattesi resta un profilo molto ambito sul mercato. La situazione interista è cambiata: prima vigeva l'obbligo di non cedere il centrocampista a squadre considerate dirette concorrenti, oggi l'unico obiettivo è incassare la cifra richiesta - una trentina di milioni? -. Quindi ben venga se dalle parti di viale della Liberazione si presentassero Juve, Napoli, Roma o Newcastle. Del resto, queste rimangono le principali pretendenti. E tutte, nel recente passato, avevano almeno abbozzato un tentativo di approccio con l'Inter. Giorgio Chiellini, "Head of Football Institutional Relations" dei bianconeri, ha tatticamente chiuso ad uno scambio tra Frattesi e K.Thuram. Ma non è escluso che se l'Inter aggiungesse un piccolo conguaglio l'accordo non possa andare in porto.

Altre tre squadre pronte — Poi ci sono, appunto, Napoli e Roma: gli azzurri devono colmare il buco a centrocampo causato dagli infortuni di Anguissa e De Bruyne e Conte spesso lamenta una scarsa profondità della rosa. I giallorossi, invece, in teoria avrebbero prima l'input di risolvere qualche grana di bilancio ma riporterebbero volentieri Frattesi a casa. E sullo sfondo resta il Newcastle. L'ultimo giorno dello scorso mercato estivo il club inglese fu vicinissimo, un ritorno alla carica - magari a condizioni più vantaggiose - non è escluso. Ma la sensazione è una: il tempo di Frattesi all'Inter pare finito", si legge.