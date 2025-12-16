FC Inter 1908
L’Inter perde Dumfries a lungo, Pedullà svela il possibile sostituto: colpo da 15 mln

L'Inter perde Denzel Dumfries per 2/3 mesi: Alfredo Pedullà svela il possibile sostituto, un colpo da 15 milioni di euro
Alessandro Cosattini 

Tegola Denzel Dumfries in casa Inter: starà fuori 2/3 mesi per infortunio. Oggi si è sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia e Cristian Chivu lo perderà sicuramente per la seconda metà di dicembre, gennaio e febbraio. Tornerà a marzo, da capire se subito o verso la metà del mese.

Ecco quanto svelato da Sportitalia in chiave mercato verso gennaio: “L’Inter starebbe quindi valutando diverse opzioni. Tra queste, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sul suo sito, in esclusiva, una delle piste porta a Verona.

“Due settimane fa vi avevamo parlato di Rafik Belghali, terzino destro classe 2002, algerino con cittadinanza belga, grande protagonista con il Verona nella prima parte della stagione. Un’operazione da 1,5 milioni più bonus e una valutazione che – come spiegato – oggi sarebbe di 10 volte superiore. Se ci attestassimo sui 15 milioni, non andremmo lontano dalla verità. Conferme soprattutto sul fatto che le big italiane abbiano puntato gli occhi su Belghali: alla Juve piace molto; l’Inter si era informata ancora prima dell’infortunio a Dumfries con tanto di intervento chirurgico; la Roma lo apprezza molto, pur avendo Wesley protagonista su quella corsia, e con il Verona ha già parlato – come già svelato – sia di Giovane che di Baldanzi. L’Hellas spera di tenerlo fino alla prossima estate, essendo in lotta per la salvezza, ma dipenderà dalle offerte. Nel frattempo Belghali sarà impegnato in Coppa d’Africa con l’Algeria“.

