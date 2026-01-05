L'Inter sta trattando con il Galatasaray la cessione d Frattesi. Il giocatore inizialmente sarebbe voluto rimanere in Italia, ma ora si sta convincendo ad accettare la destinazione turca. Qualora partisse, gli arrivi in casa Inter potrebbero non essere limitati all'esterno destro.
Inter, l’esterno può non essere l’unico colpo. Per Chivu rimane un’altra esigenza, ma…
L'Inter sta trattando con il Galatasaray la cessione d Frattesi. Se partisse il centrocampista l'Inter potrebbe tornare sul mercato
"Serve la certezza di prendere il bottino pieno, per poi reinvestirne eventualmente una parte, ma solo a certe condizioni: l’esigenza di un centrocampista fisico modello Koné rimane, ma a gennaio è difficile trovare un profilo di livello. Si cercano opportunità, senza contare che anche a destra va coperta la voragine lasciata dall’infortunio di Dumfries: lì l’obiettivo è solo uno", scrive La Gazzetta dello Sport.
