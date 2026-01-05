Ciro Venerato ha fatto il punto sulla situazione di mercato in casa Inter, soffermandosi sull'opportunità Cancelo: "L'Inter attende un cenno da Cancelo ed è in attesa di capire il futuro del giocatore. La Beneamata si è mossa: dei 7 milioni di ingaggio 3 li mette l'Inter. Non è Acerbi il giocatore che raggiungerebbe Inzaghi all'Al Hilal, ma de Vrij. Perché non lo annunciamo? Ce lo conferma anche l'Inter, il calciatore ha preso tempo e vorrebbe andare al Barcellona. Il suo agente ha metabolizzato questa volontà e ha grande forza politica a Barcellona perché è il procuratore di Yamal. Flick la pensa diversamente. C'è Christensen da rimpiazzare, che è un difensore centrale. Flick non vuole un altro terzino. Conta di più La Porta che vuole accontentare Mendes o contano di più le richieste di Flick? L'Inter è alla finestra".