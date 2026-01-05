Ciro Venerato ha fatto il punto sulla situazione di mercato in casa Inter, soffermandosi sull'opportunità Cancelo: "L'Inter attende un cenno da Cancelo ed è in attesa di capire il futuro del giocatore. La Beneamata si è mossa: dei 7 milioni di ingaggio 3 li mette l'Inter. Non è Acerbi il giocatore che raggiungerebbe Inzaghi all'Al Hilal, ma de Vrij. Perché non lo annunciamo? Ce lo conferma anche l'Inter, il calciatore ha preso tempo e vorrebbe andare al Barcellona. Il suo agente ha metabolizzato questa volontà e ha grande forza politica a Barcellona perché è il procuratore di Yamal. Flick la pensa diversamente. C'è Christensen da rimpiazzare, che è un difensore centrale. Flick non vuole un altro terzino. Conta di più La Porta che vuole accontentare Mendes o contano di più le richieste di Flick? L'Inter è alla finestra".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Venerato su Cancelo: “Ecco perché non lo annunciamo all’Inter”, Adani: “Joao Calcio farebbe…”
calciomercato
Venerato su Cancelo: “Ecco perché non lo annunciamo all’Inter”, Adani: “Joao Calcio farebbe…”
Le ultime sull'operazione di mercato che l'Inter sta intessendo con l'Al Hilal
Quanto serve Cancelo all'Inter?—
Lele Adani risponde così: "Joao Calcio è un giocatore diverso dagli altri. E' un calciatore che serve a chiunque e che serve sempre. Fa qualcosa che raramente riscontri per un terzino. Ha quasi inventato in connessione con Guardiola quel modo di entrare in mezzo al campo e di diventare mezz'ala, uomo assist. Si tratta proprio di un calciatore diverso. Proprio in quella posizione dove si sta disimpegnando Luis Henrique per l'infortunio di Dumfries farebbe nettamente un salto di qualità. Farebbe fare un salto di qualità alla squadra".
(Nuova DS)
© RIPRODUZIONE RISERVATA