Davide Frattesi si vede già con la maglia della Juventus: ecco il punto di Pasquale Guarro sul futuro del centrocampista
Davide Frattesi si vede già con la maglia della Juventus. Lo svela Pasquale Guarro su calciomercato.com: ecco le ultimissime sul futuro del centrocampista, in uscita dall’Inter a gennaio.

“A proposito di Juventus, con i bianconeri c’è aperto un capitolo importante, quello che riguarda Davide Frattesi: il centrocampista nerazzurro si vede già agli ordini di Spalletti e con la maglia bianconera addosso, ha capito che la sua esperienza all’Inter è ormai ai titoli di coda ma mettere d’accordo nerazzurri e bianconeri non è mai semplice. La valutazione dell’Inter oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro, la Juventus propone un prestito molto oneroso con diritto di riscatto che sa di promessa per il futuro. Un obbligo mascherato”, si legge.

