FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter SM – Fenerbahce su Frattesi! Pronta mega offerta per strappare il sì all’Inter: le cifre

calciomercato

SM – Fenerbahce su Frattesi! Pronta mega offerta per strappare il sì all’Inter: le cifre

Inter Frattesi
Resta ancora tutto da decifrare il futuro (già a gennaio) di Davide Frattesi, ormai sempre più ai margini del progetto Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Resta ancora tutto da decifrare il futuro (già a gennaio) di Davide Frattesi, ormai sempre più ai margini del progetto Inter. Oltre alle piste italiane (Juventus in primis), secondo Sport Mediaset anche il Fenerbahce starebbe seguendo con grande attenzione l'evolversi della situazione attorno al centrocampista nerazzurro. Si legge:

SM – Fenerbahce su Frattesi! Pronta mega offerta per strappare il sì all’Inter: le cifre- immagine 2
Getty Images

"Spalletti lo vorrebbe alla Juventus (che potrebbe giocarsi la carta Muharemovic), anche Napoli e Roma hanno mostrato interesse, ma la pista più calda e certamente preferita dall'Inter, che non vorrebbe rinforzare le dirette concorrenti, è quella che porta in Turchia, dove il Fenerbahçe è alla caccia di un grande colpo a centrocampo e avrebbe pronti 40 milioni da investire".

SM – Fenerbahce su Frattesi! Pronta mega offerta per strappare il sì all’Inter: le cifre- immagine 3
Getty Images

"Il club di Istanbul sarebbe aperto alla formula del prestito con obbligo di riscatto che è la preferita dai nerazzurri perché darebbe all'Inter la certezza di incassare quei soldi e quindi di poterli poi dirottare sul grande obiettivo per la fascia destra, quel Marco Palestra per cui l'Atalanta chiede circa 40 milioni (...). Tutto fatto quindi? Non proprio, perché il centrocampista azzurro non sarebbe affatto convinto della destinazione e vorrebbe restare in Italia per giocarsi al meglio le sue carte per un'eventuale convocazione ai Mondiali".

(Fonte: Sport Mediaset)

Leggi anche
L’Inter piazzerebbe questo colpo se uno fra Dumfries e Luis Henrique dovesse partire
Zenga: “Portiere? Mi fido della dirigenza Inter, ma per la prossima stagione punterei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA