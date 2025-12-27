Resta ancora tutto da decifrare il futuro (già a gennaio) di Davide Frattesi, ormai sempre più ai margini del progetto Inter. Oltre alle piste italiane (Juventus in primis), secondo Sport Mediaset anche il Fenerbahce starebbe seguendo con grande attenzione l'evolversi della situazione attorno al centrocampista nerazzurro. Si legge:
calciomercato
SM – Fenerbahce su Frattesi! Pronta mega offerta per strappare il sì all’Inter: le cifre
"Spalletti lo vorrebbe alla Juventus (che potrebbe giocarsi la carta Muharemovic), anche Napoli e Roma hanno mostrato interesse, ma la pista più calda e certamente preferita dall'Inter, che non vorrebbe rinforzare le dirette concorrenti, è quella che porta in Turchia, dove il Fenerbahçe è alla caccia di un grande colpo a centrocampo e avrebbe pronti 40 milioni da investire".
"Il club di Istanbul sarebbe aperto alla formula del prestito con obbligo di riscatto che è la preferita dai nerazzurri perché darebbe all'Inter la certezza di incassare quei soldi e quindi di poterli poi dirottare sul grande obiettivo per la fascia destra, quel Marco Palestra per cui l'Atalanta chiede circa 40 milioni (...). Tutto fatto quindi? Non proprio, perché il centrocampista azzurro non sarebbe affatto convinto della destinazione e vorrebbe restare in Italia per giocarsi al meglio le sue carte per un'eventuale convocazione ai Mondiali".
(Fonte: Sport Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA