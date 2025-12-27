Se uno tra Dumfries e Luis Henrique dovesse partire, il club nerazzurro si fionderebbe su un giocatore in particolare

L'infortunio di Dumfries e le difficoltà ad ambientarsi di Luis Henrique, costringono l'Inter a guardare al mercato per rinforzare la fascia destra. Sono tanti i nomi sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, uno in particolare sembra essere in vantaggio rispetto agli altri.