L'infortunio di Dumfries e le difficoltà ad ambientarsi di Luis Henrique, costringono l'Inter a guardare al mercato per rinforzare la fascia destra. Sono tanti i nomi sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, uno in particolare sembra essere in vantaggio rispetto agli altri.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter L’Inter piazzerebbe questo colpo se uno fra Dumfries e Luis Henrique dovesse partire
calciomercato
L’Inter piazzerebbe questo colpo se uno fra Dumfries e Luis Henrique dovesse partire
Se uno tra Dumfries e Luis Henrique dovesse partire, il club nerazzurro si fionderebbe su un giocatore in particolare
Come sottolinea Repubblica, per la fascia destra viene valutato il giovane croato Moris Valincic della Dinamo Zagabria. "Un profilo “alla Sucic”, da inserire se uno fra Dumfries e Luis Henrique dovesse salutare", si legge sul quotidiano.
(Repubblica)
© RIPRODUZIONE RISERVATA