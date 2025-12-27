FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter L’Inter piazzerebbe questo colpo se uno fra Dumfries e Luis Henrique dovesse partire

calciomercato

L’Inter piazzerebbe questo colpo se uno fra Dumfries e Luis Henrique dovesse partire

L’Inter piazzerebbe questo colpo se uno fra Dumfries e Luis Henrique dovesse partire - immagine 1
Se uno tra Dumfries e Luis Henrique dovesse partire, il club nerazzurro si fionderebbe su un giocatore in particolare
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Dumfries
Getty Images

L'infortunio di Dumfries e le difficoltà ad ambientarsi di Luis Henrique, costringono l'Inter a guardare al mercato per rinforzare la fascia destra. Sono tanti i nomi sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, uno in particolare sembra essere in vantaggio rispetto agli altri.

L’Inter piazzerebbe questo colpo se uno fra Dumfries e Luis Henrique dovesse partire- immagine 3

Come sottolinea Repubblica, per la fascia destra viene valutato il giovane croato Moris Valincic della Dinamo Zagabria. "Un profilo “alla Sucic”, da inserire se uno fra Dumfries e Luis Henrique dovesse salutare", si legge sul quotidiano.

(Repubblica)

Leggi anche
Zenga: “Portiere? Mi fido della dirigenza Inter, ma per la prossima stagione punterei...
Sabatini: “Situazione Dumfries preoccupante. Ma in porta l’Inter si è già mossa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA