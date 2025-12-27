L'ex portiere nerazzurro ha risposto ad alcune domande dei suoi follower in merito ai migliori portieri e a quello dell'Inter.

Walter Zenga ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower in merito al calcio italiano. Quali sono i migliori portieri in circolazione?

"Rimango sugli italiani senza nulla togliere ai vari Maignan, Svilar, Milinkovic etc etc. Oggi l'Italia calcistica nel ruolo del Portiere è coperta abbondantemente: Donnarumma, Vicario, Carnesecchi, Meret, Caprile, Di Gregorio, Falcone ... tanti e tutti davvero bravi", ha dichiarato l'ex portiere dell'Inter.