Attenzione al futuro di Davide Frattesi in casa Inter. Il centrocampista reclama maggiore spazio e può lasciare Milano a gennaio, ma la trattativa con la Juventus non decolla per ora. Queste le ultimissime di Sky Sport sull'ex Sassuolo.
Attenzione al futuro di Davide Frattesi in casa Inter: la richiesta alla Juve. E occhio al cambio di strategia dei bianconeri
"Frattesi resta un’idea per la Juventus ma sembra complicata la trattativa: l’Inter chiede 30 milioni di euro. I bianconeri pensano così di intervenire sì a centrocampo, ma magari prendendo un play in prestito e c’è il nome di Guido Rodriguez, in uscita dal West Ham. Arriverebbe così un giocatore in prestito a gennaio e poi la Juve punterebbe tutto su Tonali del Newcastle in estate", le parole dallo studio di Sky.
