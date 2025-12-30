"L’urlo di Lautaro è un acuto assordante che scuote il campionato con le note del gol. La partita di Bergamo conferma che tutti i frequentatori dell’Opera dello scudetto dovranno fare i conti con il tenore argentino, mai così leader della propria compagnia teatrale. E siccome in regia siede un signore molto più scaltro di quanto non racconti la sua esperienza sui palchi, Cristian Chivu, l’Inter ha riconquistato quasi naturalmente la scena. È presto per affermare che rimarrà il gruppo più ammirato anche al giro di boa invernale, dopo le 19 esibizioni che verranno completate dal recupero del 14 gennaio contro il Lecce. Ma le recensioni sono tutte molto positive. Domenica notte al rientro da Bergamo, un’ora di pullman fino ad Appiano Gentile, c’era grande euforia tra i giocatori. Che già nelle scorse settimane, come svelato dallo stesso Lautaro, si erano guardati negli occhi promettendosi a vicenda scintille che potessero attizzare il fuoco dell’ambizione. L’Inter chiude il 2025 e inizia il 2026 al primo posto: meglio non poteva andare, ma l’importante sarà trovarsi davanti il 24 maggio per afferrare lo scudetto numero 21.