Il nome del brasiliano potrebbe tornare di grande attualità per la prossima stagione

Daniele Vitiello Redattore/inviato 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 12:02)

Il fascicolo che riguarda il brasiliano Ederson non è stato ancora archiviato. In casa Inter l'ipotesi non è mai tramontata del tutto, perché la dirigenza è pienamente consapevole di quanto per caratteristiche possa essere importante per caratteristiche nello scacchiere di Chivu. Ne parla anche TuttoSport in edicola stamattina:

"I discorsi tra Inter e Atalanta potrebbero allargarsi anche a Ederson. Insieme a Manu Koné e a Khéphren Thuram, era uno tra i tre profili seguiti in estate per regalare a Chivu un grande centrocampista che gli permettesse il passaggio al 3-4-2-1. Tra sei mesi l’Inter avrà lo stesso obiettivo anche alla luce degli addii molto probabili di Calhanoglu e Mkhitaryan ed Ederson - avendo il contratto in scadenza nel 2027 - in assenza di rinnovo andrà piazzato sul mercato dall’Atalanta per scongiurare il rischio di perderlo a scadenza di contratto.

Il rendimento stagionale del brasiliano non aiuta a mantenere alta la valutazione. Questo, guardando quanto sta accadendo da latitudini interiste, potrebbe anche essere un vantaggio. Ederson, tra l’altro, nonostante sia destro, a Bergamo gioca sul centro sinistra in coppia con Marten de Roon il che, alla luce del fatto che all’Inter, oltre a Nicolò Barella, potrebbe trovare pure Alexandar Stankovic, è un fattore che va tenuto in conto. Infine va considerata la classifica dell’Atalanta. Senza qualificazione in Champions (a oggi un miraggio per la squadra di Palladino) sarebbe impossibile per i Percassi convincere il brasiliano a rinnovare. E gli ottimi rapporti tra i club potrebbero fare il resto...".