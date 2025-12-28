Il quotidiano Il Giornale parla del mal di pancia che ha colpito Frattesi. In senso figurato. Perché il calciatore non sta trov "ando lo spazio che vorrebbe e in vista del Mondiale "è sempre più scontento". Era la prima riserva con Inzaghi ma in "pochi mesi la situazione è precipitata tanto che lui si guarda attorno e sarebbe propenso a cambiare aria già a gennaio".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Il Giornale – Da prima riserva a dimenticato. Frattesi e Juve pronti al grande passo: le condizioni
calciomercato
Il Giornale – Da prima riserva a dimenticato. Frattesi e Juve pronti al grande passo: le condizioni
Il giocatore è sempre più convinto di voler cercare altro spazio altrove e i bianconeri sono in pole: Spalletti lo sponsorizza
L'Inter chiede per la cessione trenta mln. "Tanti, troppi forse per un calciatore di indubbio valore ma che ora scalda la panchina. Sullo sfondo c'è la Juve che cerca un regista o un centrocampista col vizio del gol. Uno alla Frattesi, appunto. Sponsor principale l'allenatore Spalletti che nella sua Italia aveva fatto del giocatore classe 1999 un intoccabile venendo ripagato da un elevato rendimento: 7 gol in 22 presenze. Davidino e la Signora sembrano pronti al grande passo in prestito oneroso con diritto di riscatto".
(Fonte: Il Giornale)
© RIPRODUZIONE RISERVATA