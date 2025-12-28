Il giocatore è sempre più convinto di voler cercare altro spazio altrove e i bianconeri sono in pole: Spalletti lo sponsorizza

Il quotidiano Il Giornale parla del mal di pancia che ha colpito Frattesi. In senso figurato. Perché il calciatore non sta trov "ando lo spazio che vorrebbe e in vista del Mondiale "è sempre più scontento". Era la prima riserva con Inzaghi ma in "pochi mesi la situazione è precipitata tanto che lui si guarda attorno e sarebbe propenso a cambiare aria già a gennaio".