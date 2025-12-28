FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, si cerca una sistemazione per Carboni: si fanno avanti Parma e Sassuolo

calciomercato

Inter, si cerca una sistemazione per Carboni: si fanno avanti Parma e Sassuolo

Inter, si cerca una sistemazione per Carboni: si fanno avanti Parma e Sassuolo - immagine 1
L'argentino, classe 2005, a gennaio tornerà a Milano dopo una prima parte di stagione in cui non ha trovato spazio al Genoa
Fabio Alampi Redattore 

Dopo una prima parte di stagione decisamente deludente con la maglia del Genoa, nella quale non ha trovato lo spazio che si aspettava, Valentin Carboni farà ritorno a gennaio all'Inter. Il fantasista argentino, classe 2005, tuttavia non rimarrà a Milano: la dirigenza nerazzurra, infatti, gli cercherà una nuova sistemazione, con la speranza che possa trovare maggior minutaggio per poter dimostrare le sue qualità.

Inter, si cerca una sistemazione per Carboni: si fanno avanti Parma e Sassuolo- immagine 2
Getty Images

Diversi club hanno già manifestato interesse: secondo il Corriere dello Sport, al momento si registrano sondaggi da parte di Parma e Sassuolo.

Leggi anche
L’Inter punta un nome per l’estate: “Contatti da settimane, considerato...
Romano: “Futuro Palestra, l’idea dell’Atalanta. E per averlo a gennaio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA