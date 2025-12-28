Dopo una prima parte di stagione decisamente deludente con la maglia del Genoa, nella quale non ha trovato lo spazio che si aspettava, Valentin Carboni farà ritorno a gennaio all'Inter. Il fantasista argentino, classe 2005, tuttavia non rimarrà a Milano: la dirigenza nerazzurra, infatti, gli cercherà una nuova sistemazione, con la speranza che possa trovare maggior minutaggio per poter dimostrare le sue qualità.
Inter, si cerca una sistemazione per Carboni: si fanno avanti Parma e Sassuolo
L'argentino, classe 2005, a gennaio tornerà a Milano dopo una prima parte di stagione in cui non ha trovato spazio al Genoa
Diversi club hanno già manifestato interesse: secondo il Corriere dello Sport, al momento si registrano sondaggi da parte di Parma e Sassuolo.
