Attenzione al futuro di Davide Frattesi e ai rumors sulla Juventus: ne ha parlato così Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Cosa farà la Juve a gennaio? Vi riparlo di Davide Frattesi oggi, che piace molto sia a Spalletti che a tutto il board bianconero. Come ho già raccontato, c’è l’idea che Thuram possa fare il percorso inverso e andare all’Inter. Ai nerazzurri è sempre piaciuto e l’Inter monitora il suo futuro, poteva essere un’ipotesi valutata dalle due parti, ma per la Juve Thuram è incedibile e questo è un altro discorso. Poteva essere un asse da tenere d’occhio, ma a prescindere da questo ci sono buone possibilità che Frattesi a gennaio lasci l’Inter.
Attenzione al futuro di Davide Frattesi e ai rumors sulla Juventus: ne ha parlato così Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano
Ci sono club stranieri che si stanno muovendo per lui, ma il club in generale più attento è la Juve. Bisogna capire come imbastire la possibile operazione, bisognerà incastrare numeri e formula, un’operazione alla Conceicao non va esclusa. Occhio a Frattesi e la Juve a gennaio, a prescindere da Thuram”.
La Juve aveva preso Conceicao in prestito secco per 7 milioni + 2 di bonus in un primo momento. Ma col Porto si era trovato un accordo per l'acquisto a titolo definitivo in vista della finestra di mercato successiva, fissato a 30 milioni di euro. I soldi sono stati poi divisi in quattro rate.
