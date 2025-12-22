Attenzione al futuro di Davide Frattesi e ai rumors sulla Juventus: ne ha parlato così Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Cosa farà la Juve a gennaio? Vi riparlo di Davide Frattesi oggi, che piace molto sia a Spalletti che a tutto il board bianconero. Come ho già raccontato, c’è l’idea che Thuram possa fare il percorso inverso e andare all’Inter. Ai nerazzurri è sempre piaciuto e l’Inter monitora il suo futuro, poteva essere un’ipotesi valutata dalle due parti, ma per la Juve Thuram è incedibile e questo è un altro discorso. Poteva essere un asse da tenere d’occhio, ma a prescindere da questo ci sono buone possibilità che Frattesi a gennaio lasci l’Inter.