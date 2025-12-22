Il vero sogno di mercato dell’Inter è uno su tutti per gennaio, svela Repubblica. Si avvicina la finestra invernale, ecco il punto del quotidiano sulla situazione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Repubblica boom: “Inter, il vero sogno di mercato è questo per gennaio! L’alternativa è Dodo”
calciomercato
Repubblica boom: “Inter, il vero sogno di mercato è questo per gennaio! L’alternativa è Dodo”
Il vero sogno di mercato dell’Inter è uno su tutti per gennaio, svela Repubblica: ecco il primissimo nome sulla lista nerazzurra
“L’Inter è una delle squadre più soddisfatte di quanto fatto in estate. Bonny e Pio Esposito hanno rafforzato l’attacco, e Diouf ha portato corsa e qualità a centrocampo. Bollino rosso, ad oggi, solo per Luis Henrique: prelevato dal Marsiglia per 25 milioni, l’esterno brasiliano non è riuscito a diventare un’alternativa credibile a Dumfries. Ora, con l’olandese ai box, sta avendo le sue possibilità senza sfruttarle.
Tanto che il club nerazzurro sta pensando di intervenire sul mercato a gennaio: il sogno è Palestra del Cagliari (ma di proprietà dell’Atalanta), l’alternativa è Dodò della Fiorentina”, si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA