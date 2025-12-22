“L’Inter è una delle squadre più soddisfatte di quanto fatto in estate. Bonny e Pio Esposito hanno rafforzato l’attacco, e Diouf ha portato corsa e qualità a centrocampo. Bollino rosso, ad oggi, solo per Luis Henrique: prelevato dal Marsiglia per 25 milioni, l’esterno brasiliano non è riuscito a diventare un’alternativa credibile a Dumfries. Ora, con l’olandese ai box, sta avendo le sue possibilità senza sfruttarle.