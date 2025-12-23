Nelle scorse ore, all’Inter è stato accostato anche il nome di Ibrahima Konaté per la difesa . Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sull’ipotesi di mercato.

E per Giugno? Lui sta trattando il rinnovo con il Liverpool a cifre altissime, cambiano di settimana in settimana ma sono altissime davvero. Il Liverpool non è fuori per il rinnovo, penso sia fuori parametri invece il giocatore per il nostro calcio, a meno che non voglia ridursi proprio lui stesso lo stipendio”.