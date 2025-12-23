FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Konaté a zero all’Inter? Per gennaio dico 0%. Per giugno la situazione è questa”

calciomercato

Romano: “Konaté a zero all’Inter? Per gennaio dico 0%. Per giugno la situazione è questa”

Romano: “Konaté a zero all’Inter? Per gennaio dico 0%. Per giugno la situazione è questa” - immagine 1
Nelle scorse ore, all’Inter è stato accostato anche il nome di Ibrahima Konaté per la difesa: cosa risulta a Fabrizio Romano
Alessandro Cosattini Redattore 

Romano: “Konaté a zero all’Inter? Per gennaio dico 0%. Per giugno la situazione è questa”- immagine 2
Getty

Nelle scorse ore, all’Inter è stato accostato anche il nome di Ibrahima Konaté per la difesa. Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sull’ipotesi di mercato.

Romano: “Konaté a zero all’Inter? Per gennaio dico 0%. Per giugno la situazione è questa”- immagine 3
Getty Images

Konaté-Inter? Se ne parlato oggi per l’Inter, a gennaio dico 0%.

Romano: “Konaté a zero all’Inter? Per gennaio dico 0%. Per giugno la situazione è questa”- immagine 4
Getty

E per Giugno? Lui sta trattando il rinnovo con il Liverpool a cifre altissime, cambiano di settimana in settimana ma sono altissime davvero. Il Liverpool non è fuori per il rinnovo, penso sia fuori parametri invece il giocatore per il nostro calcio, a meno che non voglia ridursi proprio lui stesso lo stipendio”.

Leggi anche
Romano: “Interesse Inter concreto per Thuram! Ma durante i contatti con la Juve…”
Repubblica boom: “Inter, il vero sogno di mercato è questo per gennaio! L’alternativa è Dodo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA