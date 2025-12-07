FC Inter 1908
Intervistato da Tuttosport, José Altafini ha parlato anche di Davide Frattesi
Gianni Pampinella
Intervistato da Tuttosport, José Altafini ha parlato anche di Davide Frattesi. Il centrocampista è nel mirino di diverse squadre, tra cui Napoli e Juventus. Per l'ex attaccante farebbe più comodo ai bianconeri di Luciano Spalletti.

"Sarebbe l’ideale più per la Juve. A Napoli si troverebbe chiuso da Anguissa; mentre da Spalletti, come già accaduto, in Nazionale verrebbe valorizzato al massimo. Frattesi è forte ma all’Inter ha poco spazio: necessita di giocare e lo vedrei bene in bianconero".

