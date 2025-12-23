"Se con Simone Inzaghi Frattesi si lamentava di essere la prima riserva, adesso il quadro è peggiorato nettamente visto che il tecnico romeno gli preferisce pure Sucic e Zielinski oltre al trio titolare Barella-Calhanoglu-Mkhitharyan. Dura con tutta questa concorrenza e alla luce delle gerarchie formatesi, riuscire a trovare spazio con una certa continuità".

"E così Davidino si sta immalinconendo in panchina e appare sempre più tentato dalla possibilità di cambiare maglia già a gennaio. Ecco perché il classe 1999 non è per nulla insensibile dinanzi al corteggiamento juventino e sembra intrigato dalla possibilità di sbarcare in bianconero, dove tornerebbe a essere protagonista e al centro del progetto".