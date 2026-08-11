Il Newcastle ha incassato la possibilità di acquistare Davide Frattesi dall’Inter, dopo aver chiesto informazioni anche su Aleksandar Stankovic. A rivelarlo in esclusiva è TEAMtalk.

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Il club inglese è alla ricerca di un nuovo centrocampista dopo la partenza di Bruno Guimaraes e sta valutando diversi profili, dopo aver già mancato l’ex Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg, oggi al Marsiglia.

Secondo quanto raccolto, alcuni intermediari che stanno lavorando sulla situazione di Frattesi avrebbero informato il Newcastle della possibile disponibilità del giocatore.

Il centrocampista italiano, 26 anni, ha ricevuto il via libera per lasciare l’Inter durante questa estate. Il club nerazzurro, infatti, starebbe cercando di liberare spazio per Curtis Jones del Liverpool, obiettivo sul quale continua a insistere con decisione.

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L’Inter valuta Frattesi circa 30 milioni di euro. Anche la Juventus avrebbe manifestato interesse, ma adesso anche il Newcastle sarebbe stato informato ufficialmente della possibilità di trattare il giocatore. Frattesi sarebbe aperto a un trasferimento in Inghilterra, dopo essere già stato seguito in passato da alcuni club di Premier League.

A gennaio il Nottingham Forest aveva provato ad acquistarlo e la disponibilità del centrocampista a prendere in considerazione un’esperienza in Premier potrebbe adesso favorire il Newcastle.

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Newcastle interessato anche a Stankovic

L’interesse del Newcastle per i giocatori dell’Inter non si limita però a Frattesi. I Magpies hanno chiesto informazioni anche su Aleksandar Stankovic.

Il 21enne, figlio della leggenda nerazzurra Dejan Stankovic, è tornato all’Inter questa estate dopo che il club ha esercitato la clausola di recompra per riportarlo a Milano dal Club Brugge.

In passato il centrocampista era già stato seguito da Manchester United e Tottenham e adesso continua ad attirare grande interesse. Il Brentford avrebbe presentato un’offerta da 40 milioni di euro, respinta dall’Inter.

Anche il Newcastle avrebbe chiesto informazioni sul nazionale serbo, ma la posizione del club nerazzurro resta molto chiara: l’intenzione è quella di trattenerlo. Un elemento fondamentale riguarda inoltre la volontà dello stesso Stankovic, che sarebbe intenzionato a restare all’Inter e a provare a imporsi nel club in cui suo padre è diventato una leggenda. Questa posizione rende quindi molto complicata qualsiasi trattativa.

Cedere Frattesi per l'assalto a Curtis Jones

La disponibilità dell’Inter a discutere invece la cessione di Frattesi offre al Newcastle un’altra possibilità per rinforzare il proprio centrocampo.

Il club inglese sta valutando le diverse opzioni. Frattesi è disponibile a una cifra considerata potenzialmente interessante, mentre Stankovic resta un giocatore molto apprezzato ma che l’Inter non ha intenzione di cedere. Per il club nerazzurro, infine, la situazione di Frattesi resta strettamente legata all’assalto a Curtis Jones. L’Inter continua infatti a voler portare a Milano il centrocampista del Liverpool nel corso di questa sessione di mercato.