Curtis Jones è accostato all'Inter ormai da otto mesi. "Chivu lo ritiene un giocatore funzionale alla sua idea di gioco, in grado di ricoprire più ruoli e di dare più soluzioni alla squadra. Ha gamba, tecnica, acume. Somiglia a tanti centrocampisti già in rosa, ma non è del tutto uguale a loro", spiega il Corriere dello Sport del calciatore.

Che ha fatto arrabbiare qualche giorno fa i tifosi del Liverpool prima per una lite in campo con i suoi compagni e poi perché non ha giocato - ufficialmente per un problema all'anca - la gara contro il Monaco.

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Sembrano le prove generali ad un addio del centrocampista che ha il contratto in scadenza nel 2027 e a gennaio potrebbe accordarsi con qualunque club volesse a parametro zero. Nonostante questo il club inglese continua a chiedere 40 mln.

"Jones ha già comunicato al suo attuale club che non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza, segnale che dà tutta l’impressione di essere una mano tesa all’Inter. Sta provando a fare la sua parte, sperando che la posizione possa ammorbidirsi nel giro di qualche giorno e portare a uno sconto entro la fine della sessione estiva di mercato. Non solo, il ragazzo ha anche rifiutato fino a questo momento l’interesse di altri club, facendo capire di avere in testa più di ogni altra cosa l’intenzione di trasferirsi in Italia. Fin da subito", spiega il giornale sportivo.

Il piano B porta proprio alla possibilità di aspettare 143 giorni: dal primo gennaio il giocatore sarebbe libero di firmare per i nerazzurri superando le richieste esose del Liverpool per il centrocampista. "Marotta e Ausilio ci hanno già pensato, disposti eventualmente a correre il rischio, pur di non cedere alle richieste degli inglesi che al momento sembrano fuori portata, per un reparto che tra l’altro è ancora in sovraffollamento", si legge sul quotidiano sportivo.

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Per accontentare Chivu si cercherà di capire se negli ultimi giorni di mercato si potranno piazzare gli esuberi in mezzo al campo, Frattesi e Asllani, e se si potrà formulare un'offerta che convinca il club inglese a lasciar partire il giocatore già in estate.

(Fonte: Corriere dello Sport)