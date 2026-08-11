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La Roma è piombata con forza nella giornata di ieri su Luis Henrique: il brasiliano dell'Inter è infatti il nuovo obiettivo dei giallorossi per l'esterno. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, "l’interesse del club giallorosso è cresciuto di molto nelle ultime ore, a tal punto da rendere l’esterno dell’Inter un obiettivo prioritario rispetto a Destiny Udogie del Tottenham che sembrava in un primo momento in pole.

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Il ds Tony D’Amico, che ha impostato la trattativa in gran segreto con il ds nerazzurro Pietro Ausilio, è già pronto a presentare una proposta importante: tra i 25 e i 30 milioni per il brasiliano. Una cifra significativa, che il presidente Beppe Marotta e lo stesso Ausilio vogliono valutare in attesa di un nuovo incontro previsto per oggi. In una Roma che riparte con chiara vocazione offensiva, Luis Henrique rappresenta quel giocatore in grado di scollinare con continuità nella metà campo altrui e di prendersi pure le sue responsabilità in marcatura.

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Proprio come quegli esterni che hanno imparato la lezione del calcio moderno: quella secondo cui oltre alla fase propositiva serve correre anche all’indietro, proteggere la corsia laterale, aiutare i centrali e strappare palloni agli avversari. Un esterno che a Gasp farebbe comodo. Ed ecco perché D’Amico crede nel giocatore nerazzurro e lo ha messo nel mirino, trattando con un club con cui i rapporti sono ottimi".