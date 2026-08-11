Non sembrano esserci dubbi su quello che sarà il futuro di Aleksandar Stankovic, rientrato all'Inter dopo un'ottima stagione al Bruges

Marco Astori
Guarro e Pace Episodio 13

GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2

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Non sembrano esserci dubbi su quello che sarà il futuro di Aleksandar Stankovic, rientrato all'Inter dopo un'ottima stagione con la maglia del Bruges.

Stankovic
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I nerazzurri ci puntano forte e l'intenzione è quella di trattenere il centrocampista classe 2005 nonostante le tante richieste arrivate in sede.

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Lo conferma anche Fabrizio Biasin: "Nonostante diversi corteggiamenti da parte di club stranieri l’Inter punta su Aleksandar Stankovic e non valuta l’uscita del centrocampista classe 2005".

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