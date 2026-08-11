Non sembrano esserci dubbi su quello che sarà il futuro di Aleksandar Stankovic, rientrato all'Inter dopo un'ottima stagione al Bruges
GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Non sembrano esserci dubbi su quello che sarà il futuro di Aleksandar Stankovic, rientrato all'Inter dopo un'ottima stagione con la maglia del Bruges.
I nerazzurri ci puntano forte e l'intenzione è quella di trattenere il centrocampista classe 2005 nonostante le tante richieste arrivate in sede.
Lo conferma anche Fabrizio Biasin: "Nonostante diversi corteggiamenti da parte di club stranieri l’Inter punta su Aleksandar Stankovic e non valuta l’uscita del centrocampista classe 2005".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
In UK - Newcastle chiede Stankovic, l'Inter offre Frattesi: incastro con Curtis Jones
Mercato Inter
Vocaleli: "Viene da chiedersi: ma perché l'Inter così forte e strutturata non compra..."
Mercato Inter
Inter-Curtis Jones, il Liverpool non molla: 143 giorni per il piano B
Mercato Inter
Luis Henrique, ds Roma imposta trattativa in gran segreto con Ausilio! E oggi offrirà all'Inter...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti