Niente Nottingham per Frattesi? La verità: “Quando il Forest ha chiesto info, l’Inter ha…”

Ieri Frattesi è tornato in campo contro il Lecce anche se per Chivu non è una prima scelta: la novità sul Nottingham

Davide Frattesi è tornato ieri in campo giocando una mezz'ora abbondante contro il Lecce dopo tre partite di fila in panchina. Il centrocampista resta potenzialmente in uscita, visti gli interessi dei club turchi ma anche di Juventus e club di Premier League.

"Sempre in merito a elementi già potenzialmente abili e arruolabili, quando il Nottingham Forest, nei giorni scorsi, ha chiesto informazioni su Frattesi, l’Inter, oltre a dettare le proprie condizioni - 35 milioni per il cartellino, eventualmente da raggiungere attraverso un prestito con obbligo di riscatto - avrebbe ipotizzato uno scambio con Ndoye, ex-Bologna. Porta chiusa, però, da parte della società inglese, che si è fermata anche per Frattesi", si legge sul Corriere dello Sport.