Nelle ultime ore si è parlato di un possibile clamoroso ritorno di Ivan Perisic all'Inter. L'esterno croato a febbraio compirà 37 anni ma il suo rendimento al PSV conferma come atleticamente stia ancora benissimo.
calciomercato
Inter su Perisic, arrivano altre conferme. “Ecco come ha reagito Ivan. E il PSV potrebbe…”
Come confermato anche da Marotta ieri, il rientro di Dumfries potrebbe anche arrivare prima del previsto - lo si aspettava per marzo, potrebbe esserci già a metà febbraio - ma non è da escludere un intervento sul mercato di gennaio. "Insomma, un’aggiunta sulla corsia di destra resta un’opzione da qui a fine gennaio. Con la necessità, però, che si tratti di un profilo pronto, che non abbia bisogno di ambientarsi in una nuova realtà. E proprio in quest’ottica nelle ultime ore è spuntato il nome di Perisic, che dalle parti nerazzurra ha lasciato ottimi ricordi e che nel Psv Eindhoven gioca indifferentemente a sinistra come a destra. Certo, giusto il 2 febbraio compirà 37 anni, ma come soluzione tampone avrebbe la sua logica.
Ebbene, sembra che da viale Liberazione qualche sondaggio sia partito. Senza, però, trovare terreno fertile dentro il club olandese. A differenza del croato che, invece, sarebbe intrigato dalla possibilità di un altro ritorno alla Pinetina. Potrebbe anche essere una questione di tempi, nel senso che il Psv sta inseguendo la qualificazione ai playoff di Champions e, quindi, a fine mese potrebbe diventare più malleabile", si legge sul Corriere dello Sport.
