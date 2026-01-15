Come confermato anche da Marotta ieri, il rientro di Dumfries potrebbe anche arrivare prima del previsto - lo si aspettava per marzo, potrebbe esserci già a metà febbraio - ma non è da escludere un intervento sul mercato di gennaio. "Insomma, un’aggiunta sulla corsia di destra resta un’opzione da qui a fine gennaio. Con la necessità, però, che si tratti di un profilo pronto, che non abbia bisogno di ambientarsi in una nuova realtà. E proprio in quest’ottica nelle ultime ore è spuntato il nome di Perisic, che dalle parti nerazzurra ha lasciato ottimi ricordi e che nel Psv Eindhoven gioca indifferentemente a sinistra come a destra. Certo, giusto il 2 febbraio compirà 37 anni, ma come soluzione tampone avrebbe la sua logica.