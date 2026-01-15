Si è concluso il secondo giorno dell’operazione di mercato del Galatasaray in Italia. Il vicepresidente e responsabile del mercato del club, Abdullah Kavukcu, ha stabilito la propria base a Milano insieme all’agente George Gardi.
Dalla Turchia – Galatasaray, chiusa la spedizione in Italia. Colloqui con l’Inter: “Non solo Frattesi”
Si è concluso il secondo giorno dell’operazione di mercato del Galatasaray in Italia. Il club turco ha parlato anche con l'Inter
"Il primo giorno, il duo aveva avviato contatti per Fofana del Milan e Frattesi dell’Inter. Nei colloqui con l’Inter era stato anche sondato il terreno per Hakan Çalhanoğlu. Nel secondo giorno, Kavukcu e Gardi si sono spostati a Bergamo, distante 52 km da Milano, facendo tappa all’Atalanta. I giallorossi si sono seduti al tavolo delle trattative per i cartellini dell’esterno sinistro Ademola Lookman e del centrocampista Ederson, già in precedenza finiti nel mirino", riporta Fanatik.
