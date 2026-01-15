Si è concluso il secondo giorno dell’operazione di mercato del Galatasaray in Italia. Il vicepresidente e responsabile del mercato del club, Abdullah Kavukcu, ha stabilito la propria base a Milano insieme all’agente George Gardi.

"Il primo giorno, il duo aveva avviato contatti per Fofana del Milan e Frattesi dell’Inter. Nei colloqui con l’Inter era stato anche sondato il terreno per Hakan Çalhanoğlu. Nel secondo giorno, Kavukcu e Gardi si sono spostati a Bergamo, distante 52 km da Milano, facendo tappa all’Atalanta. I giallorossi si sono seduti al tavolo delle trattative per i cartellini dell’esterno sinistro Ademola Lookman e del centrocampista Ederson, già in precedenza finiti nel mirino", riporta Fanatik.