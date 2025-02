Sullo sfondo c'è sempre la Roma, che potrebbe tornare alla carica in estate. In quel caso, secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra saprebbe già su chi puntare come sostituto: "Il mercato invernale dell'Inter è chiuso, a meno di repentine (e probabilmente inaspettate) offerte per quei calciatori con uno scarso minutaggio, dicasi Arnautovic e Correa. Il tanto chiacchierato Frattesi non si muoverà perciò da Milano.